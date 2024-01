Poços de Caldas disputa título de melhor equipe masculina no Prêmio Melhores do Ano Handebol

O prêmio volta a ser realizado após mais de uma década, resgatando a tradição de valorizar os destaques da temporada esportiva.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Esportes, por meio da equipe de handebol de Poços de Caldas, será homenageada no Prêmio Melhores do Ano – Destaque Esportivo 2023, organizado pela Federação Mineira de Handebol na categoria melhor equipe, adulto masculino. A cerimônia acontece no dia 3 de fevereiro, às 18h00, em Belo Horizonte.

Este evento celebra os destaques do handebol em Minas Gerais. Luiz Fernando Andrade, Presidente da Federação Mineira de Handebol, enfatizou a importância de reconhecer os talentos esportivos anualmente. “É com imensa alegria que anunciamos o retorno do Prêmio Melhores do Ano do Handebol Mineiro”, disse Andrade. O prêmio volta a ser realizado após mais de uma década, resgatando a tradição de valorizar os destaques da temporada esportiva.

A equipe de Poços de Caldas representada pela Caldense fez história em dezembro ao conquistar de forma invicta o Campeonato Mineiro de Handebol, realizado em Muriaé. Conhecidos como “Veterana”, os atletas de Poços de Caldas demonstraram habilidade e determinação, culminando em uma vitória por 31 a 25 contra a equipe de Belo Horizonte na final.

Os atletas que brilharam nessa conquista histórica incluem Jesus Rocha, Leandro Silva, Raul Andrade, entre outros, com destaque para Walisson Carvalho (goleiro), José Filho (ponta direita), Leandro Silva (armador direito) e José Mauro (armador central), selecionados para a equipe do campeonato. Carvalho foi ainda nomeado Melhor Jogador do Campeonato.

O secretário de Esportes, Fernando Santos, participa do evento e ressalta que o compromisso da secretaria de Esportes é proporcionar todo o suporte necessário às nossas equipes esportivas.

“Entendemos que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, capaz de promover saúde, educação e inclusão. Por isso, fazemos questão de investir e fomentar as diversas modalidades esportivas em nossa cidade. Nossa gestão trabalha incansavelmente para garantir que nossos atletas tenham acesso às melhores condições de treinamento, sejam eles infraestrutura, equipamentos ou suporte técnico. Temos orgulho de oferecer espaços esportivos de qualidade, onde jovens e adultos podem praticar, aprender e se desenvolver no esporte. Além do suporte direto às equipes, estamos empenhados em promover eventos esportivos que contribuam para a visibilidade do esporte em nossa cidade e região. Queremos que Poços de Caldas seja reconhecida como um centro de excelência esportiva, atraindo e formando talentos em diversas modalidades. Cada atleta que apoiamos, cada equipe que incentivamos, representa muito mais do que medalhas e troféus. Eles simbolizam a força, a determinação e o potencial de todos.”

O Prêmio Melhores do Ano – Destaque Esportivo 2023 também conta com categorias de indicação direta da Federação e votação popular, abrangendo diversas categorias como Melhor Delegado(a), Melhor Dupla de Árbitros(as), entre outros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas