Poços de Caldas define novas regras para o turismo local

Medida visa organizar e qualificar ainda mais o setor de turismo, proporcionando um atendimento mais eficiente e seguro para todos os visitantes.

Na noite dessa terça-feira, representantes da Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com o Secretário de Turismo, Arison Siqueira, se reuniram com guias de turismo locais para discutir a regulamentação da atividade na cidade. O encontro, realizado no auditório da Secretaria, teve como principais pautas a regulamentação e fiscalização da profissão, possíveis advertências para vans e ônibus que descumprirem as normas estabelecidas e a melhoria do atendimento aos turistas.

Entre as decisões, ficou definido que haverá um rigoroso acompanhamento da regulamentação das excursões, com a aplicação de advertências às transportadoras que não cumpram a legislação vigente. Para garantir a eficácia da medida, a Secretaria Municipal de Turismo se comprometeu a enviar informativos para os hotéis, reforçando a obrigatoriedade de ter um guia turístico em todas as excursões pela cidade.

Além disso, será implementado um sistema de cadastro para os excursionistas que visitam Poços de Caldas. Os visitantes deverão preencher um formulário informando o guia que os acompanhará durante o passeio. Caso não tenham um profissional indicado, a Secretaria realizará a recomendação de guias registrados.

É importante ressaltar que todos os guias turísticos devem estar devidamente cadastrados no Cadastur, o cadastro nacional de prestadores de serviços turísticos, e deverão se apresentar com uniforme e crachá para garantir a segurança e a confiabilidade dos turistas.

