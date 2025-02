Poços de Caldas debate Segurança Pública e Preparativos para o Carnaval

Os participantes discutiram os detalhes do esquema de segurança para o Carnaval, evento de grande importância para Poços de Caldas, que atrai um grande número de turistas e moradores.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na terça-feira, 18, o Prefeito Paulo Ney, acompanhado pelo Vice-Prefeito Eduardo Januzzi, pelo Secretário de Governo José Carlos Trinca Zanetti, pelo Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana Rafael Tadeu Conde Maria, e pelo Presidente da Câmara Municipal, Douglas Dofu, participaram de uma reunião crucial com o Subsecretário de Integração da Segurança Pública de Minas Gerais, Christian Vianna de Azevedo. O encontro teve como objetivo discutir a criação do Centro Integrado das Forças de Segurança em Poços de Caldas e os preparativos para o Carnaval.

Durante a reunião, também estiveram presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Guarda Municipal e Demutran. A criação do Centro Integrado das Forças de Segurança foi destacada como um passo significativo para melhorar a segurança na cidade. O vereador Douglas Dofu ressaltou a importância da colaboração entre o Legislativo e o Executivo para viabilizar esse projeto. “Nosso papel é trabalhar para viabilizar todas as possibilidades para que o município tenha a oportunidade de ter o Primeiro Centro Integrado de Segurança do Sul de Minas”, afirmou Dofu.

Além disso, os participantes discutiram os detalhes do esquema de segurança para o Carnaval, evento de grande importância para Poços de Caldas, que atrai um grande número de turistas e moradores. O objetivo é assegurar que o evento seja realizado de forma segura, tanto para a população local quanto para os visitantes, por meio de uma atuação integrada das forças de segurança pública.

O Prefeito Paulo Ney destacou a relevância da iniciativa para a cidade. “O Carnaval é um evento tradicional e de grande relevância para nossa cidade, e é fundamental garantir a segurança e o bem-estar de todos. A instalação do Centro Integrado das Forças de Segurança é um passo importante para fortalecer essa proteção”, afirmou o prefeito.

O Subsecretário Christian Vianna de Azevedo destacou a importância da colaboração entre as autoridades municipais e estaduais, parabenizando o município pelos avanços alcançados na segurança. “Poucas cidades conseguem integrar as forças de segurança de forma tão eficiente como Poços de Caldas. Com esse trabalho conjunto, quem sai ganhando é a população”, ressaltou Azevedo.

A reunião reforçou o compromisso das autoridades locais e estaduais em proporcionar um ambiente seguro, não apenas durante o Carnaval, mas também ao longo do ano. O foco é criar uma rede contínua de colaboração para fortalecer e integrar as forças de segurança em Poços de Caldas, promovendo o bem-estar de todos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas