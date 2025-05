Poços de Caldas conquista Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal

Premiação reconhece iniciativas inovadoras na gestão pública municipal que geram resultados concretos para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas foi um dos grandes destaques do Prêmio AMM – Boas Práticas de Gestão Municipal 2025, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), durante o 40º Congresso Mineiro de Municípios, realizado nesta terça-feira (6), no Expominas, em Belo Horizonte.

A cidade venceu na categoria Turismo, com o projeto “Concessão de Uso do Circuito Turístico Integrado”, que tem como objetivo profissionalizar a gestão dos principais atrativos turísticos locais, aliando eficiência administrativa, valorização do patrimônio e preservação ambiental.

Por meio de uma parceria público-privada, a concessão envolve quatro importantes pontos turísticos da cidade: o Complexo Cristo Redentor, a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Complexo Véu das Noivas. A iniciativa transformou esses espaços, promovendo melhorias na infraestrutura, ampliação dos serviços e fortalecimento da atividade turística no município.

Para o prefeito Paulo Ney, o reconhecimento da AMM é uma demonstração de que Poços de Caldas está no caminho certo ao investir em modelos modernos de gestão. “Ganhar esse prêmio da AMM significa que fomos reconhecidos por boas práticas, e o que Poços de Caldas fez na concessão dos atrativos turísticos realmente é um modelo para o estado inteiro. É a única cidade do Brasil com menos de 200 mil habitantes que fez uma concessão total de atrativos turísticos. Então, dessa maneira a gente influencia e convida os outros municípios a visitarem a nossa cidade e ver como ela se transformou. E isso reverbera não só na região de Poços, mas também em municípios de São Paulo. Tivemos o turismo estagnado por muito tempo, e, agora, com esse projeto que foi merecedor deste prêmio da AMM, é uma outra cidade que está crescendo cada vez mais”.

Sobre o Prêmio AMM

A premiação reconhece iniciativas inovadoras na gestão pública municipal que geram resultados concretos para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população. Os projetos são avaliados por uma comissão formada por especialistas da AMM, do Governo Estadual e de instituições acadêmicas. Os 12 finalistas apresentam suas ações no 40º Congresso Mineiro de Municípios, e os projetos vencedores são divulgados no portal da AMM.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas