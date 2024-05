Poços de Caldas começa aplicar nova vacina Spikevax contra nova variante da Covid-19

Vacinação será administrada para crianças de até 4 anos, conforme calendário de rotina, e para grupos prioritários como dose de reforço.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

A cidade de Poços de Caldas iniciou nesta terça-feira (28) a vacinação contra a Covid-19 com a Spikevax, vacina produzida pela farmacêutica norte-americana Moderna. A imunização, voltada especialmente para crianças a partir de 6 meses e adultos dos grupos de risco, vai estar disponível em todas as 21 salas de vacina do município até quarta-feira (29).

Este novo imunizante, atualizado para proteger contra a subvariante Ômicron XBB 1.5, substituirá gradualmente as vacinas contra Covid-19 anteriormente utilizadas. Além disso, a Spikevax pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas, exceto a da dengue, facilitando a atualização de diversos esquemas vacinais.

A vacinação será administrada para crianças de até 4 anos, conforme calendário de rotina, e para grupos prioritários como dose de reforço. Esses grupos incluem pessoas com 60 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente, comorbidades, privados de liberdade, adolescentes em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, ribeirinhos, quilombolas e indígenas.

Todas as pessoas pertencentes aos grupos prioritários devem tomar uma dose anual da Spikevax, independentemente do número de doses já tomadas contra a Covid-19. Para se vacinar é necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS e carteira de vacinação. Os grupos prioritários precisam ainda apresentar laudos médicos ou comprovantes das comorbidades ou atividades profissionais.

O Ministério da Saúde enfatiza que as vacinas disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as variantes em circulação no país. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para evitar formas graves e óbitos pela doença.

