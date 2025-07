Poços de Caldas combate as plantas parasitas na arborização urbana

A arborização urbana traz diversos benefícios para a cidade e para a população.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria de Serviços Públicos iniciou uma ação intensiva de poda e manutenção das árvores da cidade, aproveitando o período mais propício do ano para esse tipo de trabalho. As equipes estão espalhadas por diversos setores de Poços de Caldas, realizando a retirada de ervas daninhas, ervas-de-passarinho e outras plantas parasitas que comprometem a saúde das árvores urbanas.

Esse tipo de planta parasita, especialmente a erva-de-passarinho, utiliza a estrutura das árvores como suporte e se alimenta da seiva, o que pode enfraquecer e até levar à morte da espécie hospedeira. Por isso, o trabalho realizado tem caráter preventivo e visa garantir a vitalidade, a longevidade e a preservação da arborização de rua. O controle dessas espécies parasitas é essencial para manter o equilíbrio ecológico e a beleza paisagística da cidade.

A arborização urbana traz diversos benefícios para a cidade e para a população. Entre eles, destacam-se a melhoria da qualidade do ar, a regulação da temperatura, a redução da poluição sonora e visual, além do aumento do bem-estar psicológico dos moradores. As árvores também contribuem para a diminuição do escoamento superficial das águas pluviais, ajudando no controle de enchentes e na preservação do solo.

