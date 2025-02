Poços de Caldas celebra o Dia Nacional da Imigração italiana

Estima-se que cerca de 60% da população de Poços de Caldas tenha origem italiana, influência que pode ser facilmente identificada nos sobrenomes típicos encontrados na cidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta sexta-feira (21), o Brasil celebra o Dia Nacional do Imigrante Italiano, uma data que remonta a um marco histórico: a chegada da expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874.

Esse evento marcou o início do processo de migração em massa de italianos. Em janeiro daquele ano, o navio La Sofia partiu da Itália atravessando o Oceano Atlântico até a cidade de Vitória, e por lá desembarcaram 386 italianos das regiões do Trento e Vêneto.

Poços de Caldas foi um dos destinos de muitos desses imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX. Hoje, o município é a segunda cidade mineira com o maior número de descendentes de italianos reconhecidos oficialmente, ficando atrás apenas de Belo Horizonte. Estima-se que cerca de 60% da população de Poços de Caldas tenha origem italiana, influência que pode ser facilmente identificada nos sobrenomes típicos encontrados na cidade.

A comunidade italiana em Poços de Caldas é representada por duas importantes instituições. O Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas que, no âmbito cultural, tem o papel de preservar e difundir as tradições italianas. Já a Agência Consular da Itália, representante do Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte, oferece suporte e orientação aos italianos e ítalo-descendentes sobre seus direitos.

“A influência italiana em Poços de Caldas vai muito além da gastronomia e dos costumes familiares. Está presente na identidade cultural da cidade, nas artes, na arquitetura e na maneira como as pessoas se relacionam. Valorizar essa herança é fundamental para manter viva essa história e projetá-la para as próximas gerações”, afirmou o secretário de Cultura de Poços de Caldas, Nando Gonçalves.

A tradicional Festa “Italia Per Sempre” acontece todos os anos no segundo semestre em Poços de Caldas. A festa que resgata a cultura italiana é realizada no Parque José Affonso Junqueira com uma programação variada com barracas com comidas típicas (massas, doces e sorvetes), bebidas (incluindo vinhos), exposições e também shows. A festa é organizada pelo Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas, com apoio da Prefeitura.

“Nosso compromisso é preservar as tradições e manter viva a cultura dos nossos antepassados. A festa é um momento especial, em que descendentes e admiradores se reúnem para celebrar essa rica herança italiana que tanto contribuiu para a formação de Poços de Caldas”, destaca Elaine Piva, presidente do Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas.

Mais um ponto importante para os descendentes é a Praça dos Imigrantes onde fica o monumento em homenagem aos italianos de Poços de Caldas. O local escolhido fica na Estação Fepasa, no final da linha do trem que foi um símbolo importante no deslocamento dos antigos imigrantes pelo país.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas