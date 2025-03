Poços de Caldas celebra o Dia Internacional das Mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Prefeitura de Poços de Caldas reafirma seu compromisso com a valorização, os direitos e o bem-estar de todas as mulheres de nossa cidade. Este dia é uma oportunidade de reconhecer a força, a determinação e a importância das mulheres em todos os aspectos da sociedade.

Neste ano, o Centro de Atenção Especializada à Saúde da Mulher e da Criança (CAESMC) preparou uma programação especial dedicada ao cuidado com a saúde e à promoção do bem-estar das mulheres, com o apoio de diversas instituições e parceiros. O evento aconteceu das 9h às 16h, no CAESMC. A ação contou com o apoio das Secretarias Municipais de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Esportes, Cultura, Turismo e Assistência Social, além do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Projeto Social Maria Cinderela, Procon, PUC Minas – Campus Poços de Caldas, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), Polícia Militar e o GAAPO (Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico).

Durante o evento, as mulheres tiveram acesso a diversos serviços essenciais para a saúde, como exames preventivos, vacinação e orientações sobre cuidados com a saúde.

Essas atividades são parte do esforço contínuo da Prefeitura de Poços de Caldas para promover a saúde integral, a igualdade de direitos e a valorização das mulheres. Elas refletem nossa missão de proporcionar a todas as mulheres os recursos necessários para que vivam de forma plena, saudável e respeitada.

Neste Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Poços de Caldas também reconhece o trabalho fundamental das servidoras municipais, cuja dedicação e empenho impactam positivamente a comunidade. A foto oficial do evento, simbolizando o apoio da Prefeitura e de todas as secretarias municipais à causa da mulher, é uma representação do esforço conjunto para promover ações de cuidado e apoio a todas as mulheres.

