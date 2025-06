Poços de Caldas busca reforçar atendimento de saúde no presídio

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, na manhã desta terça-feira (24), a diretoria do Presídio de Poços de Caldas para discutir a qualificação dos atendimentos médicos e odontológicos oferecidos às pessoas privadas de liberdade. O encontro também teve como pauta a retomada das ações do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde nas Prisões (PNAISP).

Sobre o programa

O programa é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com os municípios que possuem unidades prisionais, com o objetivo de garantir o acesso à saúde para a população privada de liberdade. Por meio de repasses financeiros, o programa viabiliza a implantação de Equipes de Atenção Primária Prisional, formadas por profissionais de saúde que atuam diretamente nas unidades prisionais.

A adesão ao programa permite ampliar o quadro de profissionais de saúde no presídio e reduzir a necessidade de deslocamentos de reeducandos para unidades externas, o que gera mais eficiência e menor custo para o sistema.

“A adesão ao programa viabiliza não apenas a ampliação da cobertura assistencial, mas também a otimização de recursos e a qualificação do cuidado em saúde dentro do sistema prisional, beneficiando tanto os indivíduos privados de liberdade quanto a gestão pública”, destaca o secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta da Costa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas