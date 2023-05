Poços de Caldas: Bandeira tarifária segue verde em maio, sem valor adicional nas faturas

Expectativa é de que a bandeira siga verde durante 2023, mantendo o resultado verificado desde abril de 2022

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Segundo a DME a bandeira tarifária continua verde em maio, ou seja, sem cobrança de valor adicional — nas contas de luz para todos os brasileiros. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com condições favoráveis para a geração no País, não haverá valor adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores. Esse cenário permanece inalterado desde abril de 2022.

A ANEEL atualiza constantemente suas projeções de acionamento das bandeiras tarifárias e, com os dados até aqui realizados, se considera bastante provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023.

Para o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, essa continuidade da bandeira verde, sem custo para o consumidor, ajuda a equilibrar as contas das famílias em todo o País. “As bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente”, ressalta Feitosa.

A bandeira verde, válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas. O SIN é a malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores.

Cenário favorável

A oferta abundante de recursos de origem hidráulica tem proporcionado condições favoráveis para a produção de energia no país. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, explicando o cenário favorável do momento.

O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem o objetivo de propiciar transparência ao custo real da energia.

Canais de Atendimento:

– 0800 035 0196 (24 horas)

– Agência Virtual (www.dmepc.com.br)

– Aplicativo DME Poços de Caldas

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas