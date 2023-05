Poços de Caldas: Avenida Antônio Carlos recebe novo asfalto

A Prefeitura irá investir mais R$ 10 milhões no asfaltamento.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras iniciou nessa semana o recapeamento da Avenida Antônio Carlos, localizada no bairro Cascatinha.

O prefeito Sérgio Azevedo, ressalta que o local passou por uma grande intervenção do DMAE em que foram substituídas as antigas tubulações e agora possibilitou a execução da nova pavimentação. “Seguimos com este trabalho atendendo todas as regiões, dando prioridade para as ruas que estão em piores condições. Todos os bairros serão contemplados.”

O secretário de Obras, José Benedito Damião afirma que a avenida estará finalizada na próxima semana, para que assim o cronograma de obras siga com as melhorias nas demais vias do município.

Para 2023, a expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em mais de 120 ruas. A Prefeitura irá investir mais R$ 10 milhões no asfaltamento.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas