Poços de Caldas avança no Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública

Iniciativa integra o Sistema de Avaliação e Equidade da Educação Pública, plataforma de avaliação e monitoramento da educação básica de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Os estudantes das turmas de 2º, 5º, 9º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Poços de Caldas participaram, no final de novembro de 2024, das Avaliações Externas Somativas do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE). A iniciativa integra o Sistema de Avaliação e Equidade da Educação Pública, plataforma de avaliação e monitoramento da educação básica de Minas Gerais.

Os resultados das avaliações foram divulgados na plataforma SIMAVE em abril de 2025 e a Rede Municipal de Poços de Caldas conquistou avanços significativos quanto à evolução no nível de proficiência média dos estudantes. “Essa conquista é motivo de orgulho para todos da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, gestores escolares, professores, e, especialmente para os estudantes”, destaca o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos.

A participação no processo permite que a Rede Municipal de Ensino monitore as metas educacionais estabelecidas em âmbito nacional, estadual e municipal e favorece o desenvolvimento de práticas e intervenções pedagógicas com base nos resultados que indicam quais habilidades e competências os estudantes já dominam, sendo mais um instrumento de acompanhamento da aprendizagem para o professor.

As avaliações em Língua Portuguesa e Matemática foram aplicadas aos estudantes dos anos avaliados. A novidade é que os estudantes do 2º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental participaram dos testes de fluência em leitura, utilizados para indicar o perfil leitor de cada criança.

A partir da análise dos resultados alcançados, a Rede Municipal terá subsídios importantes para planejar e desenvolver ações de melhoria contínua, fortalecendo a qualidade da educação ofertada aos estudantes de Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas