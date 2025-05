Poços de Caldas avança na implantação de cuidados paliativos no SUS

Proposta é integrar os cuidados paliativos ao SUS municipal com uma abordagem multidisciplinar e centrada na dignidade do paciente.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu um passo importante na ampliação da assistência humanizada com a apresentação das diretrizes da Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP). A reunião, realizada na última segunda-feira (26) na Associação Médica, reuniu autoridades, gestores e profissionais da Rede de Atenção à Saúde (RAS), como médicos, enfermeiros e assistentes sociais.

O encontro marcou o início do processo para habilitação da primeira equipe de cuidados paliativos extra-muros do município. A iniciativa, ligada ao Ministério da Saúde, visa garantir atendimento qualificado a pacientes com doenças que limitam ou ameaçam a vida, promovendo alívio do sofrimento físico, emocional e social.

As diretrizes da política foram apresentadas por Tarcísio Aquino, assessor da Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde. A proposta é integrar os cuidados paliativos ao SUS municipal com uma abordagem multidisciplinar e centrada na dignidade do paciente.

O vice-prefeito Eduardo Januzzi destacou o compromisso da gestão com o tema:“Estamos empenhados em tornar Poços de Caldas uma referência nessa área, garantindo dignidade a quem enfrenta os maiores desafios de saúde. É um passo importante rumo a um SUS mais acolhedor e integral.”

Já o secretário municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, falou sobre os próximos passos: “Estamos implantando uma nova cultura na rede, que exige critérios técnicos e uma abordagem sensível e multidisciplinar. Nosso objetivo é reduzir o sofrimento de pacientes em condições graves e irreversíveis. Para isso, contamos com o apoio de toda a sociedade e da nossa rede assistencial. O foco é aprimorar, de forma contínua, o cuidado à população.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas