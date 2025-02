Poços de Caldas anuncia programação para o Carnaval 2025

Poços de Caldas se prepara para um Carnaval cheio de animação

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas, a maior cidade do Sul de Minas, está nos preparativos para um Carnaval inesquecível, que acontece entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. A abertura oficial está marcada para a sexta-feira (28), às 18h, com a tradicional entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, em frente à antiga Prefeitura. Já no dia 01 tem blitz receptiva no pórtico da cidade. O evento promete ser um dos destaques da temporada na região.

A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, divulgou uma programação diversificada para atender aos mais variados públicos. Serão mais de 40 shows distribuídos em sete pontos principais da cidade: Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira, Praça do Museu, Praça Getúlio Vargas, Country Club (Banho à Fantasia) e Cascatinha.

Os blocos de rua também prometem agitar todos os dias da folia, levando alegria e descontração para moradores e turistas. A expectativa é que a festividade mantenha a tradição e o alto astral que consolidaram Poços de Caldas como um destino imperdível no período carnavalesco.

Paula Narayane, diretora de Turismo, destaca que o evento foi planejado com organização e critério, garantindo uma seleção de artistas que oferecem uma diversidade de estilos musicais para agradar a todos os públicos. O secretário de Turismo, Arison Siqueira, reforça que a população pode esperar um Carnaval voltado para toda a família, repleto de segurança, diversão e alegria.

Confira a programação

Parque José Affonso Junqueira

Sexta (28/02)

19h30 – Pedro Cézar e 2º DP (Samba Rock)

22h00 – Viva La Vida!

Sábado (01/03)

14h00 – Banda Minduim

16h00 – Charanga dos Artistas

19h30 – Blues Family Group (Carnaval Alternativo)

22h00 – Bloco do Miaral

Domingo (02/03)

14h00 – Poços do Samba – Wolf Borges

16h00 – Charanga dos Artistas

19h30 – Back to Skool

22h00 – Vizinhança do Soul Roots Funk Brasil

Segunda (03/03)

14h00 – Rochini & Banda

16h00 – Charanga dos Artistas

19h30 – Banda Climatic

22h00 – Banda Zion

Terça (04/03)

14h00 – Carnaval é Mesmo Assim

16h00 – Charanga dos Artistas

19h30 – Rock in Poços

22h00 – Maverick Laurah Carnaval

Cascatinha

Domingo (02/03)

17h00 – Dons Maria

21h00 – Sambalux.

Country Club

Domingo (02/03)

15h00 – Banho à Fantasia

Praça Dom Pedro II (Macacos)

Sábado (01/03)

17h00 – Samba do Vô

19h00 – João Guilherme – No Ritmo do Carnaval

21h00 – Daquele Jeito

23h00 – Thayla

Intervalos com DJ Lagunaz

Domingo (02/03)

17h00 – Denis e Matheus

19h00 – Samba do Mununu

21h00 – João Lucca e Cristiano

23h00 – Michel Falcão & Banda

Intervalos com DJ Chocolate

Segunda (03/03)

17h00 – Sambaxé – Edna Santos

19h00 – Bruno e Vanutti

21h00 – Rádio Glasb

23h00 – Giovani e Denilson

Intervalos com DJ IsaDBob

Terça (04/03)

17h00 – Samba Di Vinil

19h00 – Rodrigo Lessa e Miguel

21h00 – Candiera

23h00 – Nathalia Diniz

Intervalos com DJ Fubá

Carna Bebê (para os pequenos foliões)

Sábado (01/03)

14h00 – Brinquedos

16h00 – Carnabebê

Domingo (02/03)

14h00 – Teatro em Forma de Cordel

16h00 – Carnabebê

Segunda (03/03)

14h00 – Brinquedos

16h00 – Carnabebê

Terça (04/03)

14h00 – Teatro em Forma de Cordel

16h00 – Carnabebê

Praça Pedro Sanches

Sábado a Terça (01 a 04/03)

17h00 – Frevo na Fobica

20h30 – Banda do Lira

A programação completa está disponível nos canais oficiais da Prefeitura. Poços de Caldas se firma como um dos principais destinos para quem deseja curtir o Carnaval em um ambiente festivo, seguro e repleto de opções para todas as idades. Prepare sua fantasia e venha aproveitar essa grande festa!

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas