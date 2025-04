Poços de Caldas alinha planejamento para a Festa do Trabalhador

As atrações da festa serão anunciadas em breve.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Os preparativos para a tradicional Festa do Trabalhador, marcada para 1º de maio em Poços de Caldas, seguem em andamento. Nesta quarta-feira (10), uma nova reunião foi realizada com secretarias municipais e órgãos responsáveis pelo suporte operacional do evento para definir as estratégias que garantirão a tranquilidade do público.

Participaram do encontro representantes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e brigadistas, que atuarão de forma integrada no monitoramento das áreas com maior circulação, patrulhamento preventivo, atendimento emergencial e organização das rotas de acesso. Os brigadistas também terão papel fundamental nos primeiros socorros e na prevenção de acidentes.

De acordo com os organizadores, oferecer um ambiente seguro e acolhedor para a população é uma das prioridades desta edição. A programação será totalmente gratuita e voltada para toda a comunidade, com shows, oficinas, serviços de saúde e atividades culturais, esportivas e de lazer.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, destacou o cuidado da equipe na construção do evento. “Estamos atentos a cada detalhe. A Festa do Trabalhador é uma celebração importante e estamos trabalhando com muito carinho e responsabilidade para oferecer uma programação bonita, organizada e segura para toda a população”, afirmou.

Ele ainda adiantou que as atrações serão anunciadas em breve. “A programação completa será divulgada nos próximos dias, com atividades para todas as idades e muitos momentos especiais para os trabalhadores e suas famílias”, completou.

Também estiveram presentes representantes das secretarias de Turismo, Esportes, Saúde, Cultura, Promoção Social e Obras, que discutiram os detalhes da infraestrutura e das atrações previstas para o evento.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas