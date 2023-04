Poços de Caldas: 2º Conexão Sedet discutiu Educação Financeira

Evento aconteceu na manhã desta terça, 11.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Cerca de 60 empresários participaram do 2º Conexão Sedet, na manhã desta terça, 11, na cafeteteria localizada nas Thermas Antonio Carlos. O evento, organizado pela Prefeitura, tem por objetivo promover um espaço para networking e discussão de temas correlatos ao ambiente empresarial, analisando o mercado global, obstáculos e dificuldades para empreender e soluções práticas a serem aplicadas no dia-a-dia dos empreendedores do município.

O tema principal do evento foi abordado por Maximiliano Marques, diretor-presidente da Max Negócios e com ampla experiência no mercado investidor, com atuação em grandes empresas no Brasil e nos EUA. O palestrante é convidado especial das empresas Öküs Capital e ADDA Partners , parceiras no evento.

Para Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o momento é uma grande oportunidade de novos aprendizados e também de encontros com os empresários e investidores. “Estamos dando continuidade a um trabalho desenvolvido pelo Thiago Mariano, que trouxe essa ideia inovadora dentro da Prefeitura, inserindo a Sedet como protagonista nesse encontro entre iniciativa privada e setor público”.

“Trouxemos essa prática da iniciativa privada , buscando novas oportunidades de negócios. Se dispor a vir no café, bater papo, conhecer novas pessoas, é abrir possibilidades de novos negócios. Tenho certeza que daqui sairão novos negócios, novas oportunidades, assim como ocorreu na primeira edição , Que esse evento se perpetue e a Sedet possa ser o elo entre os empresários e o Poder Público”, ressaltou Thiago Mariano, que hoje ocupa o cargo de secretário de Saúde.

O projeto Conexão Sedet será realizado uma vez por mês, sempre abordando temas distintos e englobando todas as vertentes de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, segmento de Comércio e Indústria, e setor Agropecuário.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas