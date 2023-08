Poços contará com quatro novas Unidades Básicas de Saúde

Com essas novas unidades, a população terá acesso facilitado a serviços médicos essenciais

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas receberá quase R$10 milhões para a construção de quatro novas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os recursos foram pleiteados pelo prefeito Sérgio Azevedo junto ao Deputado Estadual Mauro Tramonte, através do programa estadual de incentivo para fortalecer e ampliar o atendimento à população. Cada uma dessas unidades contará com um investimento superior a 2,1 milhões de reais.

O Secretário de Saúde Thiago Mariano ressalta a relevância desse marco para a saúde da cidade. “A construção dessas novas Unidades Básicas de Saúde em Poços de Caldas representa um avanço significativo para nossa comunidade. Esses espaços não apenas proporcionarão cuidados médicos essenciais, mas também fortalecerão a infraestrutura de saúde da cidade. Com acesso mais próximo aos serviços de saúde, poderemos garantir um atendimento mais eficiente e oportuno para todos os cidadãos. Isso é um passo crucial para melhorar a qualidade de vida de nossa população e promover uma cidade mais saudável.”

O Deputado Estadual, Mauro Tramonte falou a importância dessa parceria.“Essa conquista é o resultado do trabalho conjunto do nosso gabinete, e o prefeito Sérgio Azevedo. Juntos, trabalhamos para viabilizar esse importante avanço na infraestrutura de saúde da cidade, com o objetivo de proporcionar atendimento de qualidade aos moradores de Poços de Caldas.”

De acordo com o prefeito, Sérgio Azevedo a saúde é uma área muito importante da gestão, o município tem unidades que funcionam de forma precária, mas que passarão por reforma em breve para ofertar melhores condições de trabalho dos servidores e de atendimento para a população.

Com essas novas unidades, a população terá acesso facilitado a serviços médicos essenciais, o que certamente terá um impacto positivo na saúde e no cotidiano de todos os cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas