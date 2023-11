PM prende suspeito com drogas em Três Pontas

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil, para demais providências.

Em Três Pontas, nessa quinta-feira (16/11) às 09h15min, durante atendimento de uma ocorrência, onde vários materiais subtraídos foram recuperados e dois suspeitos foram presos, a Polícia Militar abordou o suspeito de 21 anos, que entrou rapidamente para o interior de um imóvel, ao perceber a aproximação da guarnição policial, com um notebook em mãos, posteriormente identificado como um dos materiais furtados.

Foi localizado no interior da mochila que o suspeito carregava, sete pedras de crack, dois tabletes de maconha, R$ 81,15, dois aparelhos celulares marca Samsung, uma máquina de cartão, embalagens plásticas e uma carteira contendo quatro cartões bancários, que seguiram apreendidos.

Durante as providências, as guarnições receberam denúncia anônima de que o furto na oficina, ocorreu por ordem do suspeito ao seu devedor, suspeito de 35 anos preso pelo delito, a fim de quitar dívidas relativas à drogas.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil, para demais providências.

