PM localiza corpo em cachoeira na zona rural de Andradas

Conforme os militares, vítima não apresentava sinais de violência.

Redação CSul

Nesta terça-feira (28), um homem foi encontrado sem vida em uma cachoeira na zona rural de Andradas. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem roupas e não apresentava sinais de violência.

A Polícia Militar encontrou o corpo e na sequência os bombeiros foram acionados.

Segundo os militares o corpo da vítima estava na parte mais rasa da cachoeira. As roupas do homem estavam no local.

Nas proximidades da cachoeira também foi localizada uma motocicleta, que seria pertencente a vítima. Documentos não foram encontrados.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local.