PM e Campo Belo buscam fortalecimento da segurança nas comunidades rurais

Foto: Prefeitura de Campo Belo

Foi realizada na última quinta-feira (18/01), no Quartel da 161ª da Polícia Militar de Campo Belo, uma reunião com representantes da Prefeitura e das comunidades rurais, com objetivo de tratar da rede de segurança nas comunidades rurais, sob a coordenação do novo comandante da Polícia Militar Major Leonardo de Oliveira Barbosa, com a participação do Tenente Isaías Said.

O assessor de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Desenvolvimento José Itamar de Almeida representou o Executivo. Também estiveram presentes o presidente da Associação de Moradores e Rancheiros do Porto dos Mendes Carlos Henrique e o representante da comunidade dos Dias Célio Lopes.

Numa parceria da Prefeitura de Campo Belo com a Polícia Militar, foi criada em março de 2020 uma rede de segurança entre moradores das comunidades rurais do município, onde através de um grupo de whatsapp, a Polícia Militar e a Prefeitura interagem com os moradores 24h, enviando viaturas e apoio policial quando há alguma ameaça à segurança no campo.

O Município é parceiro da Polícia Militar abraçando esta causa, através desta rede imediata de prevenção e combate à criminalidade. Na reunião foi decidido que os próximos passos serão o cadastramento das propriedades por GPS para facilitar a chegada policial de forma mais rápida quando houver necessidade, entre outras medidas, que serão anunciadas em breve numa reunião com a participação de todas as comunidades.

Fonte: Prefeitura de Campo Belo