PM desmantela organização criminosa especializada em furto de motocicletas e fecha desmanche de motos em Varginha

Também foi recuperada uma quarta motocicleta que fora abandonado pelos autores durante a fuga ainda no município de Três Corações

Foto: Assessoria de comunicação do 24°BPM

Na madrugada de hoje após furto qualificado com arrombamento a concessionária de motos Honda na cidade Três Corações, em que seis indivíduos subtraíram seis motocicletas novas de várias cilindradas, e evadiram, tal fato foi comunicado as frações circunvizinhas e iniciado cerco e rastreamento, tendo a VP do CPU do 24 BPM deparado com três motocicletas em fuga na BR 491, proximidades com a ponte da Palmela e iniciado perseguição, obtendo exito em abordar uma motocicleta, prender dois autores, recuperar uma outra motocicleta acidentada, bem como abordar com auxílio da PRV uma terceira motocicleta e também apreender outros dois autores.

Também foi recuperada uma quarta motocicleta que fora abandonado pelos autores durante a fuga ainda no município de Três Corações, bem como foi identificado o local de desmanche em que as motos seriam levadas na cidade de Varginha e lá localizada mais uma moto furtada no evento, aprendida uma moto adulterada, bem como apreendido mais um autor

Fonte: Assessoria de comunicação do 24°BPM