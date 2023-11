PM apreende drogas em Boa Esperança

Os materiais descritos foram apreendidos e entregues na delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Foto: PMMG

Em Boa Esperança, na tarde desta quinta-feira (02/11), a Polícia Militar se dirigiu ao local, onde a vítima de 41 anos relatou que sua filha de 23 anos, suspeita de agredi-la por motivos fúteis e, ao se apropriar das roupas para que ela fosse embora de casa, encontrou um invólucro grande de maconha pesando aproximadamente 350 gramas.

A guarnição, após franqueada a entrada, verificou todas as dependências da casa e localizou duas balanças de precisão. A vitima relatou ainda que sua filha vem se encontrando com indivíduo e namora um outro, ambos conhecidos no meio policial por vários delitos.

Os materiais descritos foram apreendidos e entregues na delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Foi feito o rastreamento, porém a suspeita não foi localizada.

Fonte: PMMG