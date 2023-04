Plenária Municipal de Saúde será realizada nesta sexta-feira (14), em Três Corações

Também será o momento de escolher os delegados que representarão o município nessas conferências.

A Plenária Municipal de Saúde traz neste ano o tema Garantir direitos e defender o SUS, a Vida e a Democracia – “Amanhã vai ser outro dia”. O evento promovido pela Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Saúde, é aberto ao público e será realizado nesta sexta-feira, 14/04, a partir das 8h, no SENAC, localizado à Av. Rei Pelé, 660, Peró.

O encontro tem o objetivo de discutir temas pertinentes aos interesses e necessidades da população referentes à saúde a fim de elaborar propostas para a 10ª Conferência Estadual de Saúde e 17ª Conferência Nacional de Saúde. Também será o momento de escolher os delegados que representarão o município nessas conferências.

Os eixos temáticos que vão nortear as discussões dos grupos de trabalho são ‘O Brasil que temos. O Brasil que queremos’; ‘O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas’; ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia’; e ‘Amanhã será outro dia para todos, todas e todes’.

No período da manhã, haverá o credenciamento dos participantes e uma palestra sobre “Defesa do SUS e a garantia de direitos”, com a enfermeira Susinaiara Vilela de Avelar Rosa. No período da tarde, os participantes se dividem em grupo para discutir os eixos temáticos e formular as propostas que vão representar o município na etapa estadual junto com os delegados que serão eleitos ao final da plenária.

Toda população está convidada a participar para trazer um pouco da experiência do usuário e colaborar na elaboração das propostas que são fundamentais para aprimorar as políticas públicas que são desenvolvidas na área da saúde.