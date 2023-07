Plataforma Guaxupé Emprega gera empregos e renda para guaxupeanos

Programa já viabilizou o acesso de diversos guaxupeanos a um emprego na cidade

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O Guaxupé Emprega é uma plataforma onde os interessados em uma vaga de emprego cadastram seus perfis e as empresas que tem vagas disponíveis também preenchem um cadastro. Desta forma, o algoritmo cruza os dados de ambos. A plataforma traz mais celeridade ao processo de contratação, com um perfil mais próximo do que as empresas buscam, diminuindo as chances de um interessado não ser apto à vaga oferecida.

O público alvo é toda a população que está desempregada ou que pretende mudar de emprego. Ao acessar o site da Prefeitura, é possível vislumbrar o banner que, ao clicar, leva direto ao local onde o cadastro deverá ser realizado. Em diversos locais também será possível encontrar cartazes com o qrcode com o link, além de o pretendente poder entrar diretamente no site pelo link Aachi Vagas | Plataforma de RH – Atrair, contratar, integrar funcionários – Aachi Vagas .

Lançado em setembro de 2022, o Guaxupé Emprega está sendo um grande sucesso e viabilizando que muitos guaxupeanos alcancem uma vaga no mercado de trabalho. Para o empregador, esta é uma ferramenta valiosa na hora de contratar um funcionário. “A plataforma é funcional sim. O Guaxupé Emprega é uma plataforma inovadora, responsavel e confiável” pontuou Cirlene Do Reis Silva Pereira, do Armazém Ribeiro do Vale. Alexandre Gabriel, do Supermercado Bandeirantes explicou: “Contratamos a Ana Livia pela plataforma. Ela tem desempenhado muito bem as atividades que foram delegadas”.

Segundo Leandro Cesar Barbosa, da LBAcabamentos LTDA “O atendimento do Guaxupé Emprega é de grande eficácia, contratei 3 pessoas pela plataforma, não tenho o que reclamar”. Para César José da Silva, da Cezinha Materiais para Construção “Tudo nota 10. Funcionária que vocês me indicaram é muito boa. Agradeço demais ao Guaxupé Emprega”.

Empresas dos mais variados segmentos estão utilizando a plataforma e estão bem contentes com o resultado, como a Dona Carmen Silva Ribeiro, do Laticinios President “Estou muito satisfeita com a dedicação do Bruno, sempre procurando resolver com rapidez as nossas necessidades. Essa plataforma é de grande valia, para os que necessitam de funcionários!”

O projeto prevê ainda, futuramente, cursos de capacitação aos cadastrados na plataforma. “O guaxupeano tem mais esta maneira de buscar uma vaga no mercado de trabalho e as empresas terão mais facilidade de encontrar o funcionário ideal”, finalizou o Prefeito Dr Heber Quintella.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé