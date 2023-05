Plantando o Amanhã: Alunos da EM Professor Oscar Frattini Amzalack plantam mudas em Três Corações

Ações como essa, que oferecem a oportunidade das crianças desenvolverem consciência ambiental desde cedo são muito importantes para a sua formação

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na manhã desta terça-feira, 09/05, alunos da EM Professor Oscar Frattini Amzalack realizaram o plantio de 40 mudas de árvores frutíferas no Parque Dondinho, finalizando mais uma etapa do Projeto Plantando o Amanhã. Além do cultivo, os alunos tiveram a oportunidade de realizar um passeio pelo parque, conhecer a história do local e saber um pouco mais do monumento ‘Pai e Filho’ que retrata Pelé ainda criança, com a bola nos pés, e o pai Dondinho.

Ações como essa, que oferecem a oportunidade das crianças desenvolverem consciência ambiental desde cedo são muito importantes para a sua formação. Ao aprenderem sobre a preservação ambiental, tornam-se capazes de compreender o impacto das suas ações no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas. Dessa forma, elas adotam práticas mais conscientes e sustentáveis e incentivam suas famílias e amigos a fazerem o mesmo.

O Projeto Plantando o Amanhã é uma iniciativa da Prefeitura de Três Corações, através das secretarias municipais de Meio Ambiente e Defesa Animal – SEMMADA e de Educação – SEDUC, e também conta com a parceria do Grupo ADM, do qual faz parte a Total Alimentos.

Fonte: Prefeitura de Três Corações