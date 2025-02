Plano Emergencial de recuperação das estradas rurais de Passos continua

Nesta semana, entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2025, as equipes atuarão em diversas regiões.

Foto: Prefeitura de Passos

A Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento de Passos segue com o Plano Emergencial de Recuperação das Estradas Rurais, garantindo melhorias essenciais para produtores, moradores e o transporte escolar. O trabalho está concentrado na limpeza das caixas de contenção, abertura de saídas de águas, cascalhamento nos pontos de deslizamento e no conserto e limpeza de mata-burros, priorizando as áreas mais afetadas.

Nesta semana, entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2025, as equipes atuarão em diversas regiões. Na segunda-feira, os serviços foram realizados na Linha Bananal, atendendo pontos estratégicos como as fazendas Samambaia, Toin Lousa, Xapuri e Tairone, locais fundamentais para o transporte escolar. Também foram iniciadas intervenções na Linha Marimbondo, em trechos considerados críticos, e na Linha Bom Jesus/Barreiro/Mumbuca, com melhorias na estrada próxima ao Cristiano (Taboca). Além disso, pontos críticos da Linha Tanquinho receberam cascalhamento para garantir melhores condições de tráfego.

Na terça-feira, os trabalhos tiveram continuidade nas Linhas Bananal, Marimbondo e Tanquinho. No Corredor São Domingos e na Ponte Marcelino, as equipes concentraram esforços no cascalhamento para reforçar a infraestrutura. Na quarta-feira, a programação segue no atendimento das mesmas regiões, reforçando o trabalho já iniciado, especialmente na Ponte Marcelino.

Para quinta-feira, está previsto o espalhamento de cascalho próximo à propriedade de José Márcio, além do início da construção da Ponte Marcelino, uma ação importante para a mobilidade da região. Já na sexta-feira, os trabalhos seguem com o cascalhamento do Corredor Taquinho e a continuidade da construção da ponte.

A Prefeitura de Passos reafirma o compromisso com a melhoria da infraestrutura rural e agradece a colaboração da população. A programação está sujeita a alterações conforme as condições climáticas e necessidades emergenciais.

