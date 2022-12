Pessoas em situação de rua terão almoço especial de Natal em Poços de Caldas

Almoço festivo será realizado no dia de Natal, 25 de dezembro, próximo domingo, a partir das 11h30, no Centro POP de Poços de Caldas.

Foto: CSul.

Natal é tempo de esperança e partilha. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Promoção Social realiza mais uma edição do Almoço de Natal Solidário para as pessoas em situação de rua, com a participação de voluntários e servidores. O almoço festivo será realizado no dia de Natal, 25 de dezembro, próximo domingo, a partir das 11h30, no Centro POP de Poços de Caldas.

“O almoço especial de Natal foi idealizado em consonância com a Politica de Assistência Social, que entende a pessoa em situação de rua como um sujeito de direitos. Muitos dos usuários do Centro POP, exatamente por estarem nessa condição, não têm a possibilidade de celebrar as datas comemorativas. Nosso trabalho visa oferecer às pessoas em situação de rua oportunidades para que elas possam ressignificar suas trajetórias de vida, por meio de um trabalho permanente e integrado, sempre pensando na reinserção social”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida. Ele informa que este tipo de iniciativa é de grande relevância para os usuários, que se sentem acolhidos e integrados, além da possibilidade de confraternização entre eles e as equipes de atendimento.

Além dos alimentos destinados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, por meio do Restaurante Popular, responsável pela produção das refeições, o Centro POP também recebe doações, entre doces, refrigerantes, carnes, massas, saladas, entre outros gêneros, de parceiros como empresas, hotéis e pessoas físicas.

A população de rua é definida pela Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, como o “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.

Rede de Atendimento

Em Poços, a rede de atendimento da pessoa em situação de rua tem como porta de entrada o Serviço de Abordagem Social, que funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas, na tentativa de convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é encaminhada ao Centro POP ou a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir. Além da busca ativa, o serviço atende também a demanda da comunidade, pelos telefones 156 e 3697-2645.

No Centro POP, é possível tomar banho, lavar roupas, se alimentar, participar de oficinas de convivência e passar por atendimento com psicólogos e assistentes sociais, além do encaminhamento aos abrigos, casas de passagem, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Consultório na Rua. No caso de migrantes, é feito também o redirecionamento à cidade de origem. Hoje, o município trabalha em colaboração com duas casas de passagem e dois abrigos permanentes.

