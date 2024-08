Pesquisas da UNIFAL ganham notoriedade pelo potencial de inovação na luta contra o câncer

Trabalhos foram premiados pela comunidade científica durante evento de Oncologia Molecular realizado em Barretos-SP

Foto: UNIFAL-MG

Três pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Genética Humana da UNIFAL-MG foram premiadas durante a 9ª edição do Curso de Inverno em Oncologia Molecular, promovido pelo Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital do Amor em Barretos-SP, entre os dias 22 e 26 de julho. Os trabalhos receberam o reconhecimento da comunidade científica do evento pela importância de suas descobertas para o avanço no tratamento oncológico.

Importância das pesquisas

Carlos Vinicius Expedito de Souza, discente do curso de Biotecnologia, conquistou o primeiro lugar na categoria de apresentação de pôster com a pesquisa intitulada “Complexos de rutênio diminuem a viabilidade de células de glioblastoma cultivadas em 2D e 3D”. Orientado pelo professor Angel Mauricio Castro Gamero (Instituto de Ciências da Natureza), o acadêmico investiga um tumor cerebral altamente agressivo, o glioblastoma.

“Esse tumor é considerado de alto grau devido à alta mortalidade após o diagnóstico. Atualmente, as terapias existentes são ineficazes e, muitas vezes, só prolongam a vida do paciente, mas não chegam a curá-lo”, explica o orientador do trabalho.

Segundo o professor, o acadêmico também testou em sua pesquisa, fármacos desenvolvidos pelo professor Antonio Carlos Doriguetto e sua equipe, do Instituto de Química (IQ) da UNIFAL-MG. “Essas moléculas desenvolvidas pelo professor Antonio Carlos Doriguetto são chamadas de complexos de rutênio e têm se mostrado eficientes na terapia contra as células cancerígenas frente a diferentes tipos de câncer, mas somado esse efeito às células de glioblastoma agressivas, que o Carlos estudou, se tornou também um resultado muito interessante para nós, do laboratório”, compartilha.

Para o orientador da pesquisa, a premiação do trabalho se relaciona com a inovação, uma vez que junto a colegas do laboratório, Carlos Vinicius Souza fez com que as células de glioblastoma crescessem de forma tridimensional. “As células começaram a formar esferas tridimensionais no laboratório, a crescer no sistema 3D e foram tratadas nessa condição tridimensional para verificar como poderiam responder frente aos fármacos – dos complexos de rotênio – testados pela equipe do professor Antonio Carlos Doriguetto”, detalha.

Essa plataforma de cultura 3D possibilitou observar que as moléculas testadas foram eficientes para diminuir o tamanho das esferas. “Esse resultado realmente nos chamou muito a atenção porque estamos mantendo as células nas condições mais próximas de como o tumor, de fato, cresce no paciente”, argumenta.

Além dos três trabalhos premiados, a comunidade científica presente no evento conheceu outros dois trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Genética Humana da UNIFAL-MG, sob a orientação do professor Angel Mauricio Gamero. Foram eles: o trabalho intitulado “WT-161 modula a viabilidade e morfologia de esferoides de células HUVEC”, apresentado por Larissa Pereira Damasceno, discente do curso de Biotecnologia; e o trabalho “Avaliação da instabilidade cromossômica frente à inibição de HDAC6 em células derivadas de glioblastoma”, apresentado por Vinícius Bernardo de Oliveira, discente do curso de Ciências Biológicas.

