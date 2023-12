Pesquisadores da UFLA entre os mais influentes e produtivos do mundo

A lista traz a classificação e avaliação de cientistas de 22.708 instituições, em 219 países

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) tem oito de seus pesquisadores listados entre os 100 mil cientistas mais produtivos do mundo, de acordo com a plataforma AD Scientific Index – World Scientists Rankings 2024. O Ranking se baseia no desempenho científico e no valor agregado da produtividade de cientistas individuais. Nesta edição, a classificação incluiu 222 pesquisadores da UFLA. Inaugurado em 2021, a metodologia utiliza os dados dos últimos seis anos extraídos do Google Scholar.

Os professores da UFLA classificados entre os “top 100 mil pesquisadores” são: 1º Rosane Freitas Schwan (Biologia), 2º Nilton Curi (Ciência do Solo), 3º Fátima Maria de Souza Moreira (Ciência do Solo), 4º Luiz Roberto Guimarães Guilherme (Ciência do Solo), 5º Luciano José Pereira (Ciências da Saúde), 6º Daniel Furtado Ferreira (Estatística), 7º Júlio Louzada (Ecologia e Conservação), 8º Soraia Vilela Borges (Ciência dos Alimentos).

A lista traz a classificação e avaliação de cientistas de 22.708 instituições, em 219 países, podendo ser filtrada por áreas do conhecimento, países, regiões ou serem consideradas globalmente. O ranking avalia cientistas de 11 áreas: Agricultura & Floresta; Artes, Design e Arquitetura; Negócios e Administração; Economia e Econometria; Educação, Engenharia e Tecnologia; História, Filosofia & Teologia; Direito/Estudos Legais; Ciências da Saúde e Medicina; Ciências Naturais; Ciências Sociais e outros.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa da UFLA, Luciano José Pereira, participante também desta lista, “A UFLA é uma universidade com forte vocação para a pesquisa e a presença dos pesquisadores nesta lista só reforça esse reconhecimento. Vale ressaltar que mais de 200 pesquisadores da UFLA estão contemplados nesta lista e isso é motivo de muito orgulho, além de contribuir para a visibilidade da Universidade”, considera.

Fonte: UFLA