Pesquisa do Procon de Poços de Caldas indica queda no preço do material escolar

Foram pesquisadas quatro papelarias da cidade

O Procon de Poços de Caldas fez uma pesquisa de preço dos itens que compõem o material escolar. Em comparação a janeiro do ano passado, houve uma queda de 6,81%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 deste mês.

O órgão de defesa do consumidor destaca que foram considerados os valores à vista expostos para cada item. O Procon enfatiza também que alguns estabelecimentos podem oferecer desconto, de acordo com a forma de pagamento escolhida.

Ressalta ainda que houve alteração na especificação de alguns itens que compõem a pesquisa: caderno brochura ¼, capa dura, agora com 80 folhas, caderno universitário espiral capa dura, agora com 96 folhas, caneta hidrográfica/estojo, lápis de cor, agora comum, com 12 cores, e comum com 24 cores, mais kit, e tesoura escolar com lâmina de 13 cm.

O levantamento abrange quatro papelarias da cidade. Compensa pesquisar. A variação de preços é grande. Uma massinha de modelar de seis cores, por exemplo, pode ser encontrada tanto por R$ 3,23 por R$ 7,50, uma variação de mais de 100%.

