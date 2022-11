Pesquisa do Procon aponta subida de preço da gasolina, em Poços de Caldas

Preço da gasolina aditivada teve uma alta de 0,41%, a gasolina comum ficou 1,47% mais cara e o etanol teve uma alta no preço de 9,28%.

Foto: CSul.

O preço da gasolina comum subiu 1,47% neste mês de novembro em Poços de Caldas. É o que mostra a pesquisa feita pelo Procon em 28 estabelecimentos da cidade nos dias 02 e 04 deste mês.

Segundo o levantamento, o preço da gasolina aditivada teve uma alta de 0,41%, a gasolina comum ficou 1,47% mais cara e o etanol teve uma alta no preço de 9,28%. Já o preço do diesel comum teve uma queda de 0,61% e o diesel s10 registrou queda de 0,74% no preço, em relação à pesquisa feita entre os dias 03 e 05 de outubro deste ano.

A gasolina aditivada pode ser encontrada pelo menor preço de R$ 4,69 e o maior por R$ 5,37 com uma variação de 14,49%. A gasolina comum mais barata custa R$ 4,35 e a mais cara custa R$ 5,27 com uma variação de 21,15%. Etanol pode ser encontrado por R$3,18 e R$ 3,99 com uma variação de 25,47%. O diesel comum pode ser encontrado pelos preços de R$ 6,36 a R$ 7,19 com uma variação de 13,05%. Já o diesel s10 é encontrado pelos preços de R$ 6,38 a R$ 7,25 com variação de 13,64%.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.