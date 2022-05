Pesquisa do Dia dos Namorados mostra clientes exigentes nas compras

Produtos mais procurados serão roupas, chocolates e almoços ou jantares fora de casa.

O Projeto Levante Sul de Minas em parceria com o Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas e apoio do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, realizou entre os dias 23 e 30 de maio, a Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados de 2022. Respondentes de Varginha, Elói Mendes, Três Corações, Três Pontas, Pouso Alegre, Lambari e outras cidades apontaram suas preferências para a data comemorativa que se aproxima.

Segundo os entrevistados, 60,7% deles irá comprar um presente, já 25,6% não vai comprar presentes para esta data, os demais irão comprar de 2 a 3 presentes. Os produtos mais procurados serão roupas, chocolates e almoços ou jantares fora de casa. O valor do presente, em média, ficou entre R$50 e R$200,00, e a forma de pagamento preferida será o cartão de crédito (49,4% dos entrevistados), seguido pelo cartão de débito (24,1%) e dinheiro (16,1%).

Diferente do panorama do Dia das Mães deste ano, que mostrou maior equilíbrio, o local de compras preferido pelos casais será na internet, com 44,4% das intenções, contra 29,3% das lojas do centro da cidade e 14,1% nos Shoppings Centers. Para o coordenador da pesquisa, Guilherme Vivaldi, esse resultado mostra uma tendência do comportamento do consumidor, que em 2021 apresentou intenções semelhantes. Guilherme ainda ressalta que este é um fator importante para que os lojistas possam se programar para esta data: “Quando se trata de uma tendência, quer dizer que é um caminho mais seguro a se apostar, assim os varejistas devem buscar adaptar suas lojas de acordo com o comportamento do consumidor para extrair o melhor de suas vendas.”

Ao segmentar os resultados pelas cidades participantes da pesquisa, pode-se observar que o padrão se mantém em todas, e o tamanho da cidade, assim como a presença de Shopping Center, não muda significativamente a intenção do consumidor quanto a seu local de compra.

Quanto aos fatores que influenciam as decisões de compras, houve um equilíbrio, mostrando um alto nível de exigência do consumidor, que busca um produto de qualidade, com preços e prazos adequados. Interessante notar que o quesito “Atendimento” surge apenas em quinto lugar na pesquisa, mostrando que o diferencial das lojas físicas podem estar sofrendo diante da expansão das vendas online e a crise econômica.

Cliente mais exigente e maior concorrência, mostra que a cada dia o empreendedor deve buscar melhorias contínuas para se manter no mercado. Diante deste quadro, o Geesul e o Levante Sul de Minas preparam algumas dicas para esta data.

Para o lojista:

Multicanalidade é essencial: esteja onde o cliente está;

Ajuste o mix de produtos: aposte nos produtos mais procurados pelos clientes nesta data e faça promoções daqueles produtos que não estão entre os preferidos;

Trabalhe as formas de entrega: a pandemia acelerou o movimento de expansão dos grandes marketplaces e suas cadeias logísticas, para enfrentá-los é necessário investir em comodidade para o consumidor.

Para o consumidor:

Pesquise: diante de um quadro de alta inflação é necessário buscar melhores preços, desta forma pesquisar através de sites e redes sociais podem ajudar a comprar com melhores preços e prazos;

Observe a reputação da empresa: na internet as classificações dos produtos e lojistas, assim como comentários nas redes sociais e cadastro de reclamações no site Reclame Aqui, orientam a melhor escolha das empresas antes de comprar;

Evite o endividamento: evite parcelamentos longos, também o uso do Crédito Rotativo do Cartão de Crédito e compare os juros.

Os resultados completos podem ser acessados pelo painel interativo, clicando aqui.

Fonte e foto: Grupo Unis