Período para rematrículas nas escolas municipais se encerra hoje, em Pouso Alegre

A renovação de matrículas de alunos que desejam seguir na rede municipal de ensino em 2023 se encerra nesta terça-feira (11). A rematrícula deve ser realizada no local em que a criança/adolescente estuda.

Documentos

Para a renovação, é preciso apresentar documentação pessoal do responsável e do aluno, sendo extremamente necessária a inclusão do CPF do aluno no cadastro (somente aquele aluno que ainda não possui o CPF cadastrado). Além de atualizar telefone e endereço.

O município ressalta que para matrícula e renovação é solicitado que o aluno esteja com a carteira de vacinação completa, incluindo a vacina contra a poliomielite conforme a recomendação 6 – 2022, de 12/09/2022 do Ministério Público de Minas Gerais.

Matrícula para novos alunos

É importante lembrar que para matrícula poderão inscrever-se, exclusivamente, as famílias residentes no município de Pouso Alegre, comprovando com documento no momento da matrícula. Os responsáveis pelas crianças e adolescentes, que desejam se inserir em instituições municipais, devem se atentar ao seguinte cronograma:

Cadastro de alunos para Educação Infantil CEIM para 0 a 3 anos e Pré para 4 e 5 anos: 20/10/2022 a 20/11/2022

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) ou na escola mais próxima da residência.

Cadastro de alunos do Ensino Fundamental e Médio, alunos concluintes do 9º ano: 09/11/2022 a 30/11/2022

As inscrições podem ser feitas no SUCEM – Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, por meio do link: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/app/

