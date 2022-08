Perdões é a 1ª cidade a receber uma etapa do Fenac

Comissão de seleção escolheu 100 para participar das etapas classificatórias.

Foto: Divulgação

O 52° Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil, realiza sua primeira etapa classificatória sexta-feira (5) e sábado (6) em Perdões, no Sul de Minas. Serão apresentadas, na Praça da Matriz, 10 músicas em cada noite, destas, quatro serão classificadas para as semifinais em Boa Esperança nos dias 8 e 9 de setembro. No dia 10 de setembro acontecerá, ainda em Boa Esperança, a grande final. Cada semifinalista garante R$2.500,00 e continua a concorrer aos principais prêmios. Ao todo, o festival entregará R$200 mil em premiação e o troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado.

Este ano, 1.050 músicas de compositores de 22 estados brasileiros e 5 países diferentes se inscreveram no festival. A comissão de seleção escolheu 100 para participar das etapas classificatórias. Depois de Perdões o festival irá para Coqueiral, dias 12 e 13/8; Três Pontas, 19 e 20/8 ; Nepomuceno 26 e 27/8 e Elói Mendes, 2 e 3 de setembro. No total 20 músicas será escolhidas para as semifinais em Boa Esperança.

Em Perdões o público também vai acompanhar um show especial do Quartetto Sentinela. A banda promete um Tributo ao Clube da Esquina, celebrando os 50 anos do movimento musical mais relevante de Minas Gerais

Cultura na rua

Durante o dia, a partir das 13h, muita arte, música e alegria tomarão conta de Perdões. O público vai acompanhar o que há de melhor na música clássica, instrumental, teatro e dança e artes circenses. O evento encanta por ser uma opção cultural diferenciada, raramente oferecida para a população desses municípios.

Serviço:

Festival Nacional da Canção em Perdões | 5 e 6 de Agosto

13h – Atrações culturais na praça

21h – Apresentações musicais e show com Quartetto Sentinela

Local: Praça da Matriz

Fonte: Festival Nacional da Canção