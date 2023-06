Penúltima semana do Guaxupé Café Festival teve alegria, cultura, descontração e muita emoção

Arraiá do Café foi encerrado com imenso sucesso, exposição de esculturas agradou ao público e peças teatrais emocionaram

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O Guaxupé Café Festival 2023 chega em sua reta final. Esta é a última semana do evento que ficará marcado na história de Guaxupé. Depois do período pandêmico que impediu a realização da festa presencial, o festival voltou com tudo e mostrou que Guaxupé é a cidade do turismo, da cultura, da alegria e da filantropia. Nesta penúltima semana (de 20 até 25 de junho) guaxupeanos e visitantes puderam conferir a programação diversa e eclética.

No dia 20 de junho, terça-feira teve início o “Café com Letras”, no Teatro Municipal. Show de mágica, palestras, apresentações musicais, exposição, rodas de conversas e muito mais foram apresentados no evento cultural que contou com a participação de diversas personalidades da cidade e região, explanando para grupos numerosos de estudantes e interessados em geral. O evento se estendeu durante todo o dia 21/06.

No dia 22, também no Teatro Municipal o Grupo Tagarelas levou alegria e reflexão para o público que assistiu à peça “Chapeuzinho Vermelho em um café saudável para a vovozinha”. No mesmo dia aconteceu a abertura da exposição “Cotidiano” de Sérgio Martins. A vernissage do artista levou uma bela mostra de esculturas ao público que visitou a “Estação Cultural”, e se estende até o dia 09/07, agora, das 08h às 17h. A noite contou ainda com o “Arraiá do Café” com apresentações de quadrilhas e danças das escolas E. E. Dona Queridinha Bias Fortes, E. M. Wagner Ribeiro Macedo – CAIC e E. M. Dr Carlos de Souza Ribeiro. O encerramento foi com show de João Narciso.

Na sexta-feira, dia 23/06, além da “Exposição Cotidiano” o “Arraiá do Café” trouxe a apresentação da peça teatral “Um causo e um café, pra falar de Guaxupé” do Grupo As Brincantes no “Teatro de Arena”, seguido da quadrilha da E. E. Dr Benedito Leite Ribeiro. O show foi com Pedro Felipe.

O sábado 24/06 foi de muita alegria, mas também de muita emoção. Dez anos depois, o grupo “Tramas e Dramas” reapresentou a peça “Genaro e Dora”. O espetáculo foi apresentado há uma década, tendo como protagonista a artista Arlete Souza Mendes (que dá nome ao Teatro Municipal). Com o falecimento de Arlete, a peça deixou de ser apresentada pelo grupo, sendo retomada no Guaxupé Café Festival 2023, trazendo Vanessa Marques e Pedro Simões como protagonistas. Foi um momento de cultura e muita comoção. Ainda no sábado, o Arraiá do Café, que trouxe as apresentações das escolas Bora Passar, E. M. Barão de Guaxupé e E. M. Coronel Antônio Costa Monteiro. O show da noite foi com Paulo Gabriel.

No domingo 25/06 teve oficina de perna de pau, com “Tramas e Dramas” durante o dia no Parque da Mogiana. Á noite, o destaque foi a última noite do Arraiá do Café. A quermesse beneficente contou com apresentações do Colégio Dom Inácio, Escola PHD, e Apae, além do show de Johnny Marques e Cristiano.

O evento não poderia terminar de maneira melhor, uma quadrilha com as pessoas que trabalharam pelas nove entidades durante todos os oito dias, foi uma verdadeira festa, pra fechar o Arraiá com chave de ouro!

Vale ressaltar que toda a renda do Arraiá do Café é revertida para as próprias entidades. AADG, ASSOCIAÇÃO DOS SERVOS BOM PASTOR, APAE, VILA FREDERICO OZANAN, LAR SÃO VICENTE DE PAULA, SOS – CASA DA CRIANÇA, CASA DO CAMINHO, LUZ DA VIDA e EQUO ESPAÇO fizeram bonito com suas barracas.

O Guaxupé Café Festival segue até a próxima sexta-feira (30/06). Esta semana acontecem as capacitações culturais:

– Políticas Públicas de Cultura e Ética e funções dos Conselhos

Conselho Estadual de Cultura



– Lei Paulo Gustavo e Film Comission

Empresa Mineira de Comunicação / Rede Minas



– Capacitação e Profissionalização do Teatro e bastidores

Fundação Clóvis Salgado



– Possibilidades Universo dos artistas

Sated/MG – Sindicato dos artistas



– Leis de incentivo a Cultura e Projetos

Appa – Arte e Cultura

Na quarta-feira (28/06), na Câmara Municipal acontece a entrega de Títulos de Cidadão Guaxupeano e Moções de aplauso e o encerramento se dá no dia 30 com a entrega da Comenda Dr Juquita.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé