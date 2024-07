Pela terceira vez consecutiva, curso de Direito da UFLA recebe Selo OAB Recomenda

Apenas 10% dos cursos em funcionamento do país foram agraciados com a premiação

Foto: UFLA

Pela terceira vez consecutiva, o curso de Direito da Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu o Selo OAB Recomenda. Esta foi a 8ª edição da honraria, conferida a 198 cursos, entre os mais de 1.900 em funcionamento no País. O bacharelado da UFLA é agraciado com o prêmio desde a conclusão de sua primeira turma, em 2019.

A honraria foi recebida em Brasília pelo chefe do Departamento de Direito, professor Gustavo Ribeiro, e pelo coordenador do curso, professor Leonardo Rosa. O coordenador do curso ressaltou que “a conquista reforça a seriedade do trabalho realizado por todos os envolvidos no curso de Direito da UFLA – estudantes, professores, técnicos-administrativos e colaboradores terceirizados”. Ele acrescentou que “o objetivo do curso é viabilizar ambiente de qualidade para o desenvolvimento das atividades acadêmicas a fim de formar juristas responsáveis e capazes de exercer as funções que a sociedade deles espera, inclusive a advocacia. A conquista obtida confirma que temos tido sucesso nesse objetivo”.

Para o professor Gustavo Ribeiro, “a premiação merece ser comemorada e divulgada, pois nos coloca em destaque entre os melhores do país”. Ele também fez questão de registrar “o reconhecimento do valoroso trabalho dos professores e das professoras que atuaram na coordenação do curso: Pedro Ivo Ribeiro Diniz, Ricardo Augusto de Araújo Teixeira, Fernanda Valle Versiani, Gabriela Cristina Braga Navarro e Leonardo Gomes Penteado Rosa”.

O professor Leonardo aproveitou para indicar os próximos desafios do curso de Direito da UFLA: “a manutenção das conquistas obtidas, bem como o aprofundamento da estrutura ofertada aos estudantes, notadamente do Núcleo de Prática Jurídica, a realização de atividades de extensão, recentemente curricularizadas, e o fortalecimento dos projetos de pesquisa no curso”.

A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no dia 19 de junho. Criado em 2001, o Selo OAB Recomenda representa um indicador de qualidade da educação jurídica oferecida pelos cursos de Direito no País. Para conceder a distinção, são considerados os resultados dos egressos dos cursos de Direito no Exame de Ordem e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Fonte: UFLA