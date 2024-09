Pedagoga de Poços de Caldas representa a UNIFAL no 7º Congresso de Inovação e Metodologias

Conduziu uma roda de conversa sobre o serviço de assessoramento pedagógico, destacando as responsabilidades dos assessores pedagógicos no ensino superior.

Foto: UNIFAL-MG

Amanda Rezende Costa Xavier, pedagoga e servidora técnica-administrativa em educação (TAE) na Coordenadoria de Graduação do campus Poços de Caldas da UNIFAL-MG, participou do 7º Congresso de Inovação e Metodologias – CIM 2024. O evento, realizado nos dias 12 e 13/09, no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), reuniu docentes, técnicos-administrativos e estudantes de graduação e pós-graduação interessados em metodologias e inovação no ensino superior e tecnológico.

Amanda Xavier, que tem se destacado como referência no campo da Pedagogia Universitária, especialmente no tema das Assessorias Pedagógicas Universitárias, foi convidada para mediar um Grupo de Colaboração durante o congresso. Ela também organizou uma mesa sobre o Grupo de Estudos em Assessoria Pedagógica Universitária (GEAPU), um projeto de extensão da UNIFAL-MG, que já reúne mais de 280 participantes de 80 instituições de ensino superior do Brasil. Além disso, conduziu uma roda de conversa sobre o serviço de assessoramento pedagógico, destacando as responsabilidades dos assessores pedagógicos no ensino superior.

“O CIM 2024 proporcionou uma oportunidade única para trocar experiências e fortalecer a rede de assessores e professores que já participam do GEAPU. Foi a primeira edição presencial do congresso e de uma atividade relacionada ao grupo, o que permitiu um encontro enriquecedor”, afirmou Amanda Xavier.

Organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), o congresso teve como tema “Ensinar e aprender em transformação: novos sujeitos, novos paradigmas na Educação Superior Brasileira”.

Fonte: UNIFAL-MG