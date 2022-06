Pedágios da Fernão Dias ficam R$0,40 mais caros no Sul de Minas

Ajustes entram em vigor em três dias após assinatura do Primeiro Termo Aditivo.

Redação CSul / Foto: Divulgação/Arteris

Nos próximos dias quem passar pela Rodovia Fernão Dias encontrará pedágios mais caros. Isso porque, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprovou a revisão da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de concessão da Rodovia BR-381/MG/SP.

A tarifa básica para veículos de passeio agora passa a ser R$ 2,70, já para as motocicletas o valor será de R$ 1,35. Os ajustes tarifários entram em vigor três dias após a assinatura do Primeiro Termo Aditivo.

Das seis praças de pedágios da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais, quatro ficam no Sul de Minas, no Km 658,3 – em Santo Antônio do Amparo; no Km 735,5 – em Carmo da Cachoeira; no Km 805,2 – em São Gonçalo do Sapucaí e no Km 900,9 – em Cambuí.

Confira os valores