Pedágios da EPR Sul de Minas tem reajuste tarifário a partir de amanhã

Novos valores, previstos em contrato, permitem a manutenção dos serviços, conservação e investimentos nas rodovias concedidas

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas informa que, a partir das 0h desta quarta-feira (09/10), entrará em vigor o novo valor das tarifas de pedágio em suas praças, conforme deliberação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA) publicada no Diário Oficial do Estado. A medida está prevista no contrato de concessão e tem o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de operação, manutenção e investimentos nas rodovias concedidas.

O valor da tarifa-base para carros de passeio passará de R$ 9,20 para R$ 9,60, revisão de acordo com o índice de inflação dos últimos 12 meses. Para usuários frequentes, no entanto, os descontos podem chegar a 98% dentro do mesmo mês, para motoristas que aderirem ao uso das vias automáticas. O Desconto de Usuário Frequente (DUF) é uma inovação do contrato e gera descontos automáticos para os veículos de passeio equipados com TAGs em todas as praças da EPR Sul de Minas.

O contrato de concessão prevê atualização tarifária de acordo com a evolução da inflação a cada aniversário dos serviços operacionais. A medida visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a sustentabilidade da concessão. Os novos valores para cada tipo de veículo estão disponíveis no site da EPR Sul de Minas e também podem ser consultados diretamente nas praças de pedágio.

Novos valores das tarifas de pedágio nas praças da EPR Sul de Minas:

• Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas: R$ 4,80

• Veículos de passeio: R$ 9,60

• Veículos comerciais (caminhões e ônibus): valores de acordo com o número de eixos.

Investimentos EPR Sul de Minas

Desde o início da concessão, a EPR Sul de Minas já investiu R$ 350 milhões com foco na recuperação e conservação das estradas sob sua responsabilidade. Como parte desse compromisso, a concessionária continua a investir na melhoria do pavimento, na sinalização, em sistemas de drenagem e em serviços de assistência ao usuário, como atendimento pré-hospitalar e mecânico, proporcionando mais segurança aos usuários, economia de combustível e menor desgaste dos veículos. Ao longo dos 30 anos de contrato da EPR Sul de Minas, estão previstos investimentos de R$ 4,1 bilhões em obras e serviços, sendo R$ 1,1 bilhão destinado aos primeiros sete anos da concessão.

Fonte: EPR Sul de Minas