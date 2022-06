PCMG recupera três empilhadeiras avaliadas em R$ 500 mil￼

Empilhadeiras teriam sido roubadas de carga na cidade paulista de Santa Rita do Passa Quatro.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, na noite dessa quinta-feira (2/6), três empilhadeiras avaliadas em R$ 500 mil, no município de São Sebastião do Paraíso, Sul do estado. As empilhadeiras teriam sido roubadas de carga na cidade paulista de Santa Rita do Passa Quatro.

Entenda o caso

Após recebimento de informações, policiais civis se deslocaram até um armazém cafeeiro em São Sebastião do Paraíso e localizaram uma máquina empilhadeira avaliada no valor de R$120 mil. Na sequência, os investigadores localizaram um posto de combustível, outra máquina semelhante, cujo modelo é avaliado em R$65 mil.

Durante os levantamentos, a equipe recebeu informações de que um caminhão estaria transportando uma terceira máquina na rodovia sentido São Tomás de Aquino a São Sebastião do Paraíso. Quando os policiais alcançaram o caminhão, o motorista disse que apenas estava transportando a empilhadeira e que outros dois indivíduos que o acompanhavam, após tomar conhecimento da ação policial, desembarcaram e fugiram. No caminhão foi recuperada uma empilhadeira avaliada em R$300 mil.

Em março de 2022, um caminhão que transportava 9 empilhadeiras da cidade de São Paulo para Goiânia foi interceptado por indivíduos que subtraíram todo o maquinário.

Segundo o delegado Leandro Custódio Zucoloto, ninguém foi preso até o momento e as investigações continuam no intuito de se apurar a receptação das máquinas recuperadas. As empilhadeiras foram apreendidas e estão em um pátio credenciado.

Fonte e foto: PCMG