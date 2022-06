PCMG prende suspeito de matar vítima com uma garrafa em Ibirité￼

Suspeito teria se desentendido com a vítima dentro de uma distribuidora de bebidas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão expedido contra um homem, de 28 anos, investigado por homicídio, ocorrido em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi morta em janeiro deste ano, no bairro Parque Elizabeth.

De acordo com as investigações, o suspeito teria se desentendido com a vítima dentro de uma distribuidora de bebidas, quando o indivíduo, em posse de uma garrafa, golpeou a vítima diversas vezes na região do pescoço, diante de várias pessoas. Após o homicídio, o homem fugiu. O crime gerou grande repercussão na cidade, em razão da brutalidade.

A ação policial foi coordenada pela Delegacia Especializada de Homicídios em Ibirité.

Fonte: PCMG / Foto Ilustrativa