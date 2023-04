PCMG prende homem por ameaçar ex-esposa em Campestre

Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (3/4), um homem, de 47 anos, por ameaçar a ex-esposa, de 39, em Campestre, no Sul do estado. Ele foi detido no momento em que a vítima acabava de deixar a delegacia em busca de medida protetiva.

A mulher procurou a Polícia Civil relatando sofrer constantes ameaças e humilhações em público por parte do suspeito, inclusive sendo perseguida até o local de trabalho. Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: PCMG