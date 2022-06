PCMG investiga homem suspeito de se passar por policial civil

Foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, distintivo, camisetas com identificação da Polícia Civil, algemas e uma carteira funcional falsificada do estado do Mato Grosso.

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão domiciliar contra um homem, de 43 anos, suspeito de se passar por policial civil, em Governador Valadares, região do Rio Doce. Durante as buscas foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, distintivo, camisetas com identificação da Polícia Civil, algemas e uma carteira funcional falsificada do estado do Mato Grosso.

De acordo com a delegada Juliana Fiúza, as investigações tiveram início há aproximadamente um mês, quando três vítimas foram identificadas. Segundo foi apurado, o suspeito estaria se passando por policial para aplicar golpes. “Entre esses golpes, foi identificado o estelionato amoroso, pois ele tentava conquistar algumas pessoas se passando por policial e, também, tentava entrar em alguns recintos usando desse artifício para não pagar os valores da entrada”, disse a delegada, destacando que as investigações seguirão para identificar possíveis prejuízos financeiros causados pelo suspeito.

O homem foi conduzido até a delegacia de plantão da cidade, onde prestou depoimento. Ele poderá responder pelos crimes de estelionato e por usar insígnias para obter alguma vantagem ilícita, além de outros crimes que sejam apurados no decorrer das investigações.

Fonte e foto: PCMG