PCMG encontra em córrego cofre furtado de comércio em Três Pontas

Foto: PCMG

Na manhã desta sexta-feira (24/11), a equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Três Pontas, no Sul do estado, com apoio de uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal, encontrou no interior de um córrego um cofre com diversos documentos, furtado de um armazém de café em agosto deste ano.

Na época do crime, os suspeitos invadiram o estabelecimento, encapuzados, arrombando portas e levaram, além do cofre com dinheiro, joias e documentos, bem como uma televisão de 32 polegadas, que foi recuperada na última semana.

Logo após os fatos, a PCMG iniciou os levantamentos e identificou os suspeitos, dois homens de 21 e 30 anos, conhecidos por envolvimento nesse tipo de crime e outros na cidade. Com a ação de hoje, a Polícia Civil irá encerrar o inquérito para a responsabilização dos investigados, e também será realizada a devolução de bens recuperados que haviam sido subtraídos.

Fonte: PCMG