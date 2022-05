PCMG apreende 65 barras de maconha em Viçosa

Foram encontradas as barras de maconha, LSD, ecstasy, anabolizantes, máquina de cartão de crédito e cheques.

Na segunda-feira (30/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 65 barras de maconha, no município de Viçosa, na Zona da Mata mineira, durante a realização da operação Curinga Final. Na ocasião, foram apreendidas drogas sintéticas, máquina de cartão de crédito e cheques. Também foi apreendido um veículo que seria supostamente utilizado para transporte de entorpecentes.

Segundo informações do delegado regional em Viçosa, José Donizetti Teixeira, foi uma ação integrada entre a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Viçosa, pertencente ao 4º Departamento da PCMG, e a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em São João Del-Rei, unidade que integra o 13º Departamento da PCMG. A ação teve a finalidade de reprimir o crime de tráfico de drogas e resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da comarca de São João Del-Rei, em desfavor de um investigado, de 28 anos, que se encontra foragido.

Durante as buscas realizadas na residência dele, no interior de uma mala de viagem, foram encontradas as barras de maconha, LSD, ecstasy, anabolizantes, máquina de cartão de crédito e cheques. No mesmo terreno, havia a serralheria do suspeito, onde o funcionário dele foi preso em flagrante com uma porção de substância análoga à maconha, comprimidos de ecstasy e LSD. Além disso, as substâncias apresentavam características semelhantes àquelas apreendidas no imóvel do empregador dele, inclusive as embalagens, demonstrando que o funcionário estaria supostamente associado à exploração do tráfico de drogas.

Após a formalização do flagrante, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, e está à disposição da Justiça. Os trabalhos investigativos prosseguem com o objetivo de prender o outro suspeito.

