Passos se prepara para enfrentar doenças respiratórias

Capacitação de profissionais, disponibilidade de vacinas e suporte hospitalar são algumas medidas para o enfrentamento de doenças como gripe e bronquiolite

Foto: Enio Modesto/SRS Passos

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos realizou diversas ações com o objetivo de preparar os municípios e a assistência hospitalar da região para a prevenção das infecções e tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dentre as medidas, a capacitação de médicos e profissionais da rede de assistência aos usuários, a disponibilização de vacinas e o alinhamento das normativas relacionadas à SRAG para os municípios e prestadores hospitalares enfrentarem o período sazonal.

O mais recente relatório do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Minas), da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), publicado em 19 de maio, com dados até a 19ª semana epidemiológica deste ano, mostra que o Brasil registrou 29.379 casos hospitalizados de SRAG, com 1.333 mortes, a maioria por complicações da gripe e da bronquiolite.

Ainda de acordo com a publicação, nas três últimas semanas epidemiológicas (no período de atualização do relatório), houve um aumento das notificações de gripe, bronquiolite e resfriados. A maioria das infecções em bebês e crianças de até quatro anos é pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus, e na faixa etária de 60 anos é pelo vírus influenza A. Dentre as mais de 34 mil internações por SRAG em Minas Gerais até 18 de maio, 23.025 foram de bebês até um ano e idosos de 60 anos e mais.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde (CVS) da SRS Passos, Camila Ribeiro Correia Amano, o cenário epidemiológico no estado tem acompanhado a tendência nacional, com destaque para o aumento expressivo de SRAG em crianças menores de cinco anos, principalmente por bronquiolite (VSR) e resfriados (rinovírus), com alta taxa de ocupação de leitos hospitalares. Outra observação é sobre uma elevação dos casos de internações de idosos por complicações da gripe.

Municípios

Para que os municípios e os prestadores de serviços hospitalares pudessem se preparar para o período de maior incidência da SRAG, a SRS Passos, por meio da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (Cras), promoveu reuniões com gestores e capacitação para profissionais da saúde, com apresentação do Fluxograma da Bronquiolite Viral Aguda (BVA) e da grade de referência hospitalar na região para casos moderados e graves da doença.

Nesses eventos, também foram repassados o teor do decreto do governo de Minas Gerais (nº 411/2025), que declara situação de emergência em saúde pública em razão do cenário epidemiológico de Doenças Infecciosas Virais – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), as Deliberações da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS/MG) do estado e uma Portaria do Ministério da Saúde (MS), que tratam de incentivos financeiros para custeio da ampliação e/ou conversão de leitos para enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

“O Estado tem se programado anualmente com projetos de caráter transitório para o enfrentamento das doenças respiratórias durante o período sazonal, e a Regional de Saúde de Passos tem realizado um trabalho importante junto aos municípios da nossa região, disponibilizando capacitações, fomentando a ampliação de leitos, no intuito de ofertar um atendimento adequado e oportuno aos pacientes acometidos por essa enfermidade, minimizando os impactos das doenças respiratórias na região”, disse Patrícia Souza Magalhães, referência técnica da Cras.

Vacinas

Outra medida foi distribuir vacinas e alinhar com os municípios a campanha de vacinação contra a gripe para crianças, idosos e outros grupos de pessoas que fazem parte do público-alvo. Para isso, a SRS Passos entregou 88.700 doses da vacina Influenza Trivalente, que protege contra três tipos de vírus da gripe.

Para a referência técnica em imunizações da SRS Passos, Sueli Veloso Maia, a imunização das pessoas contra a gripe é uma das medidas para evitar novos casos de SRAG, mas é preciso que os municípios concentrem a vacinação nesse período de temperatura baixa, em que é mais fácil a dispersão do vírus. “Vários fatores influenciam, como a concentração de pessoas em ambientes fechados e mal ventilados, a composição da faixa etária mais vulnerável, que são as crianças, os idosos, as gestantes e os portadores de doenças crônicas”, disse.

O SUS também fornece vacinas para outras doenças que causam SRAG, como a pneumonia e coqueluche. “Sempre é importante relembrar medidas recomendadas e eficazes para redução do risco de infecções transmitidas por vírus respiratórios como higienização das mãos, evitar proximidade com pessoas resfriadas ou gripadas, entre outras”, recomenda Camila Ribeiro.

Fonte: SES-MG