Passos reúne com feirantes para garantir mais segurança, limpeza e organização

Outro avanço em discussão é a criação de um sistema de carteirinhas para feirantes cadastrados, garantindo que apenas comerciantes regularizados atuem na feira.

Foto: Prefeitura de Passos

A Prefeitura de Passos, por meio da SEMAB, está em diálogo com os feirantes para implementar melhorias que garantam um ambiente mais limpo, seguro e organizado para trabalhadores e visitantes da tradicional feira da cidade. Em reunião esta semana com representantes do setor, foram apresentados desafios enfrentados e sugestões para fortalecer a qualidade do serviço prestado à população.

Um dos principais pontos levantados foi a necessidade de intensificar a limpeza no entorno da feira. O acúmulo de lixo antes do início das atividades compromete a higiene do local, especialmente para a comercialização de alimentos. Como solução, a Prefeitura estuda a ampliação da higienização durante a madrugada e ações de conscientização junto à comunidade para evitar o descarte irregular.

Durante o encontro, também foi apresentado o novo fiscal ambiental, que atuará em parceria com o fiscal já responsável pelo setor. Juntos, eles farão o monitoramento da feira, reforçando a fiscalização quanto à limpeza, organização e cumprimento das normas sanitárias.

A atuação da Guarda Municipal também foi tema da reunião. Embora já ofereça suporte aos feirantes, a proposta é ampliar sua presença, com foco na fiscalização, controle do fluxo de veículos e prevenção de acidentes durante montagem e desmontagem das barracas.

Outro avanço em discussão é a criação de um sistema de carteirinhas para feirantes cadastrados, garantindo que apenas comerciantes regularizados atuem na feira. A medida busca coibir o uso indevido de espaços por terceiros e fortalecer o controle sanitário, exigindo a identificação e o registro de todos os produtos comercializados.

Com essas ações, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização da feira livre e com a promoção de um espaço mais seguro, limpo e acolhedor para todos.

Fonte: Prefeitura de Passos