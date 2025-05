Passos promove capacitação sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave

Médicos e profissionais da assistência hospitalar foram capacitados devido ao aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado

Foto: Enio Modesto/SRS Passos

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos e a Santa Casa de Misericórdia de Passos promoveram uma capacitação em bronquiolite viral aguda (BVA) para médicos e profissionais da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) da área de abrangência da SRS Passos. O objetivo do evento foi apresentar o fluxograma de BVA, bem como a grade de referência para atendimento aos pacientes, ante à incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado.

A capacitação foi realizada na tarde de quarta-feira (7/5) no auditório da SRS Passos, onde compareceram 38 profissionais de 15 instituições hospitalares e duas unidades de pronto atendimento (UPAs) da região. O conteúdo sobre bronquiolite foi proferido pela médica infectologista e coordenadora do Departamento de Pediatria da Santa Casa de Passos, Rosana Porto Viana Teixeira.

A referência técnica da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Patrícia Souza Magalhães, da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (CRAS), da SRS Passos, apresentou a grade de referência hospitalar, contemplando estabelecimentos de saúde da região. Uma capacitação sobre a doença já havia sido realizada em 23/4, por videoconferência, pela referência técnica da atenção primária à saúde da CRAS/SRS Passos, visando orientar os profissionais das unidades básicas de saúde.

Essa nova capacitação teve ênfase no fluxograma e grade de referência da BVA, devido a novas diretrizes para o enfrentamento da SRAG, que inclui a BVA, aprovadas pela CIB-SUS/MG (Comissão Intergestores Bipartite-Sistema Único de Saúde/Minas Gerais), por meio da deliberação número 5097/2025. Outro suporte para a capacitação foi o decreto do governo estadual que declara situação de emergência em razão da SRAG e cria condições para ampliar o atendimento às necessidades da população.

Conforme o Painel da SRAG/SES-MG, já são 7.487 notificações de hospitalizações em 2025, com 438 mortes. Na Regional de Passos, são 35 hospitalizações e oito mortes, de janeiro a 6/5. Os dados são do Sivep Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe), do Ministério da Saúde.

Conscientização

Para a coordenadora do Departamento de Pediatria da Santa Casa de Passos, Rosana Porto Viana Teixeira, a capacitação é importante para que os pacientes sejam tratados no nível de assistência adequado à sua condição clínica. “Esse trabalho de conscientização e capacitação é para a gente conseguir colocar cada criança no lugar onde ela deve ser tratada”, disse.

A médica observa ainda que se o fluxograma for cumprido corretamente desde a entrada da criança para o atendimento, muitas internações serão evitadas na atenção terciária, que são os hospitais de referência para casos graves. “E a gente vai ocupar o hospital terciário com os casos que realmente precisam ser tratados ali, porque às vezes a gente ocupa o hospital terciário com as formas leves e moderadas, mas para as crianças que estão na forma grave não tem leito disponível”, observa.

O fluxograma de BVA define os níveis de atendimento às crianças com quadro clínico sugestivo para a doença, que devem ser avaliadas por equipe capacitada e classificadas nos graus leve, moderado ou grave. Após avaliação, o paciente será referenciado, de acordo com a grade de referência regional.

Fonte: SES-MG