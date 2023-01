Passos: PCMG presta apoio à população em situação de rua

No ato das abordagens, os policiais conscientizaram os cidadãos sobre seus direitos.

Foto: PCMG

Durante essa quinta-feira (12/1), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Passos, Sul do estado, realizou uma série de ações em áreas de grande aglomeração de pessoas em situação de rua. O objetivo foi proporcionar orientações para que elas possam ser acolhidas pelos órgãos competentes e, assim, evitar a incidência no consumo de drogas.

Para o delegado regional Marcos Pimenta, a iniciativa é um trabalho de caráter social, que complementa as atividades investigativas sobre o narcotráfico. “A PCMG irá realizar outras ações de acolhimento e intensificar investigações de combate ao tráfico de drogas. Atividades serão desempenhadas pela instituição em conjunto com a prefeitura e a Polícia Militar, com participação da sociedade civil”, adianta.

No ato das abordagens, os policiais conscientizaram os cidadãos sobre seus direitos, bem como sobre a gama de serviços fornecida pela prefeitura: projeto Imigração, alimentação, saúde básica e psicológica, local para pernoitar, tratamento psicoterapêutico voluntário, entre outros.

Fonte: PCMG