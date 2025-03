Passos lidera vacinação contra brucelose e debate certificação sanitária

Evento “Como agregar valor na produção de leite com a Certificação de Propriedade Livre de Brucelose e Tuberculose” reuniu produtores rurais, lideranças do setor, médicos veterinários e empresas do ramo pecuário

Foto: Sistema Faemg Senar

A coordenadoria regional do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) em Passos, responsável por 28 municípios, alcançou o maior índice de vacinação contra a brucelose em Minas Gerais, com 94,4% de fêmeas bovinas e bubalinas, em idade elegível, imunizadas. O resultado representa um crescimento de quase 12% em relação a 2023, consolidando a região como líder estadual na cobertura vacinal. Outras áreas também registraram avanços: Almenara, que abrange 34 municípios, atingiu 92,5%, enquanto Montes Claros, que atende 47 cidades, cresceu 8,4%, chegando a 80% de cobertura.

Além do avanço na imunização, Passos sediou um importante debate sobre a certificação sanitária como estratégia para agregar valor à produção leiteira. O evento “Como agregar valor na produção de leite com a Certificação de Propriedade Livre de Brucelose e Tuberculose”, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Passos em parceria com o IMA, Sistema Faemg Senar e Aproleite, reuniu produtores rurais, lideranças do setor, médicos veterinários e empresas do ramo pecuário na última quinta-feira (27/3), no Anfiteatro do Parque de Exposição de Passos.

“Nós estamos sempre buscando opções para melhor atender o produtor rural. A certificação é fundamental e queremos sair na frente, sendo pioneiros nessa busca. Nossa região é uma das principais bacias leiteiras de Minas Gerais, e não podemos ficar para trás. Nosso papel, como sindicato, é sempre buscar, junto aos parceiros, a melhor forma de apoiar os produtores”, afirmou Elder Maia dos Reis, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Passos.

A coordenadora do Programa de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) do IMA, Luciana Faria de Oliveira, destacou que a certificação sanitária é essencial para garantir a qualidade do leite e fortalecer a comercialização da produção regional. Ela alertou que brucelose e tuberculose são zoonoses que afetam tanto o rebanho quanto a saúde humana e ressaltou a importância da vacinação e da notificação de casos para um controle eficaz das doenças.

Já o gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Sistema Faemg Senar, Altino Rodrigues Neto, reforçou que medidas sanitárias rigorosas são fundamentais para garantir segurança alimentar e a sustentabilidade da pecuária leiteira. “A certificação sanitária e o controle efetivo da brucelose e tuberculose não apenas agregam valor ao leite, mas também asseguram um produto seguro ao consumidor e fortalecem a pecuária regional”, enfatizou.

A analista da Comissão Técnica da Pecuária de Leite da Faemg, Mariana Simões, diz que a Comissão tem pautado esse tema como prioritário dentro do plano de ações para 2025, pois entende que esse é um ponto crucial para o país abrir novos mercados e buscar uma maior participação nas exportações de lácteos

Vacinação em Minas Gerais

Minas Gerais superou, em 2024, a meta nacional do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), atingindo uma cobertura vacinal de 80,3% entre bezerras bovinas e bubalinas, ultrapassando o mínimo de 80% exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Em 2023, a taxa estadual era de 77,5%.

O crescimento na adesão à vacinação foi impulsionado por diversas iniciativas do IMA, incluindo fiscalização reforçada, campanhas educativas, suporte à regularização de propriedades e medidas emergenciais em áreas com menor cobertura vacinal. Diante da escassez temporária de vacinas, o instituto ampliou os prazos de vacinação e declaração, garantindo que os pecuaristas pudessem cumprir as normas sanitárias.

Segundo o coordenador Regional do IMa em Passos, Francis Rocha Moreno, a região Sudoeste lidera em número de propriedades certificadas “por causa das queijarias e em função do valor que laticínios pagam a mais pelo leite das propriedades certificadas”.

Cadastro

A brucelose compromete a produtividade do rebanho, podendo causar abortos em fêmeas infectadas, além de representar riscos à saúde pública e às exportações. Para fortalecer a sanidade animal, os pecuaristas deverão atualizar o cadastro do rebanho entre 1º de maio e 30 de junho de 2025. Nesse período, será necessário informar ao IMA a quantidade e as espécies de animais presentes nas propriedades, abrangendo bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equídeos, aves, abelhas e animais aquáticos. A atualização do banco de dados é essencial para orientar políticas públicas e fortalecer a vigilância sanitária na agropecuária mineira.

Fonte: Sistema Faemg Senar